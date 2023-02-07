政Whats噏：探廠家睇新科技布料　陳祖恒食碟頭飯醫肚

香港正邁向疫後復常，唔少企業都磨拳擦掌，希望可以早佔先機。立法會紡織及製衣界議員陳祖恒(Sunny)都唔敢怠慢，近日去咗新蒲崗同觀塘探訪工廠好友，了解業界最新發展。唔知有咩新商機呢？

Sunny首站係去新蒲崗同一個工廠負責人對話。對方話香港仲有好多優勢，包括對客戶同埋對市場嘅了解，睇嚟充滿信心。Sunny亦話業界對於呢行嘅前景都好正面，而消費市場都逐漸復甦。

跟住佢去到觀塘一間工廠，內裏裝設全自動智能化生產線，睇落都好有規模，相信都準備復常啦！然後佢又走返去新蒲崗探訪一名後生仔，對方展示100%舊衣分解再造技術，而其中一種環保布料，最強嘅就係中國生產。最後佢去咗唔知係茶餐廳抑或係工廈飯堂醫肚，仲嗌咗碟頭飯添！

行咗幾間廠之後，Sunny今日(7日)又聯同香港紡織業聯會實地考察超過40年歷史嘅「棚仔」欽州街布疋市場，話呢度一直都係作為香港設計同文化業界嘅重要基地，依家棚仔仍在搬遷中，佢期待未來一番新氣象，傳承紡織及製衣業歷史同文化，為未來孕育更多設計人才。