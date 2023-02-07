勞福局要求調整擴大現行架構　開設編外或限時首長級職位

政府架構去年7月1日重組，目前人力資源規劃和扶貧的有關工作已轉撥至勞工及福利局跟進。適逢施政報告提出要吸引外來人才、加強人力資源推算，以及在扶貧工作上採取精準扶貧新策略。勞福局今日(7日)向立法會遞交最新文件，建議調整和擴大局方和政府經濟顧問辦公室的現行架構，包括局開設編外或有時限的首長級職位，以向本屆政府提供堅實的綜合政策支援。

文件顯示，勞福局建議在局內開設3個新職位，包括一個有時限的非公務員職位，相等於首長級薪級第2點，職銜為顧問，為期3年，負責就人力相關事宜，協助規劃、統籌和進行定期的人力資源推算和其他相關研究、調查和分析；一個有時限的非公務員總監職位，相等於首長級薪級第4點，負責領導香港人才服務窗口，為期3年，以及一個高級首席行政主任編外職位，首長級薪級第2點，為期同樣3年，擔任香港人才服務窗口副總監。

文件又提到，勞福局另建議重新開設2個先前在政務司司長私人辦公室已撤銷的編外職位，並提升其中一個職位的職級，以及在政府經濟顧問辦公室開設一個新職位，即一個首長級乙一級政務官編外職位，相等於首長級薪級第4點，為期5年，以督導大幅擴展的人力職能；一個首長級丙級政務官編外職位，首長級薪級第2點，為期5年，負責精準扶貧政策職能，並按《施政報告》所公布，為經重組的扶貧委員會提供秘書處支援服務，以及一個首席經濟主任編外職位，相等於首長級薪級第2點，為期3年，進行與扶貧相關的分析和研究，支援政府在精準扶貧及福利範疇制訂政策。