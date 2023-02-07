「金剛腿」觀塘倒立　兩「八仙」油旺奏樂　網民：18區開花

政府早前昭告全港要搶人才，隨着全面恢復通關，本港各區竟真湧現各路「人才」，惟此才非彼才，繼旺角昨日(6日)有女子當街賣身求葬仍在生的「父親」，今日(7日)各區亦出現「奇才」疑似賣藝，有人施展雙手倒立特技，有人則吹笛，亦有人拉二胡，不少網友紛紛留言「大師兄返咗嚟啦」、「八仙殺入香港」、「18區開花」，亦有人笑問「可能就係政府引入之專才？」

有網民今日路經港鐵觀塘站C3天橋出口前位置時，目睹該名沒有佩戴口罩的男子，在輪椅前以雙手撐地施展倒立特技，而一旁亦有黃色小筲箕，該網民遂拍照並上傳至社交平台，並留言稱「觀塘驚現人才！有料！」而從照片中所見，黃色筲箕內放有數張紙幣，即使得不到路人「裝載」，但該男子仍賣力表演，努力做「大娛樂家」。有網民觀罷相片後形容「金剛腿」，笑言「呢個平衡唔易㗎」、「有下苦功，好過坐喺街邊扮窮遊」，甚至有人戲稱「多咗好多專才來(港)，令我大開眼界」，並留下電影《少林足球》中一段歌詞「少林功夫好嘢，真好嘢」。

此外，除倒立男外，旺角一帶近日亦有一名懷疑行動不便的男子，吹奏笛子、腳踩半月鈴伴奏，腳邊同樣放有錢兜疑似賣藝，網民更為該男子起綽號「八仙韓湘子」；另有一名女子則坐在油麻地一帶馬路邊拉奏二胡，面前放有「多謝支持香港音樂」等字眼的標語，與載有利是的黑色帽一同放在二胡套上，而網民亦為該女配以綽號「八仙張果老」。眾網民直言「專才好聲音」、「笑傲江湖」。