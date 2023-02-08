行孖咇多區博同情　丐幫獲市民豪氣施捨

水貨客再現外，絕迹3年的「另類專才」乞丐亦重臨香港！繼日前旺角有疑似內地女子「賣身葬父」引起熱議後，本報收到讀者報料指元朗出現殘障「丐幫」二人組，更獲市民豪氣施捨，估計「時薪」過千，惟讀者揭發傷殘乞丐疑為佯裝；本報記者亦發現網民發布全港多區均現乞丐。立法會議員指嚴重破壞香港形象，促加強執法提高罰則外，亦要從源頭堵截，為香港把關。

元朗宏發徑街頭，昨有兩名男子在行乞，其中一男頭戴漁夫帽盤坐地上，雙腳戴護膝。他身旁有一輛四輪板車，車上躺着一個肌肉萎縮男子。傷殘「丐幫」二人組合頓成焦點，觸發路人惻隱之心慷慨解囊，有市民在場觀察約45分鐘，估計二人收入過千元，不少人放下百元鈔票，連外傭亦施捨，令乞丐盆滿缽滿。

其後有執法人員巡經，乞丐立時收起款項，執法人員向乞丐查閱證件後離去，而乞丐亦滿載而歸。該市民不恥惡行遂跟蹤二人，在一個角落目睹兩男行動自如，更並排而坐一起用膳，他們身旁擺有假手假腳，質疑為道具。此外，有網民亦分享該二人曾現身土瓜灣及將軍澳行乞。

類似乞丐遍布全港，在灣仔通往入境處的天橋上，有一名左手殘缺，左腳戴上義肢的男子，攤坐地上，高歌求打賞，網民諷刺香港成功吸引另類專才，揶揄「香港返嚟喇！」

消息透露，元朗「丐幫」二人組由本月4日以雙程證來港，只能逗留一周，預計周內返回內地。根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第26A條，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，最高可被判罰款2,000元及監禁一年。本身為律師的議員江玉歡指，港府對外宣傳「Hello Hong Kong」，如今卻四處現乞丐，可謂嚴重破壞香港形象，持雙程證來港行乞明顯違法，促當局提高現時罰則加強阻嚇，執法部門亦應加強檢控殺一儆百，港府更應從源頭堵截。