東方日報A1：丐幫水貨客　蠢蠢欲動

中港全面通關，本港經濟未見起色之際，北區水貨客已搶先「復常」開工，而新冠疫情前全港多區出現過的內地丐幫亦蠢蠢欲動。本報記者昨午直擊港鐵上水站外的水貨黑點有人分發貨物，包括紅酒及疑似藥物等內地人需要產品，周圍更有「天文台」把風，當有執法人員到場即「通水」。水貨問題早年形成民怨，令中港兩地民眾關係撕裂，但港府多年來無動於衷，議員表示執法部門要趁水貨活動未燒得熊熊時撲熄，否則擔心會蔓延至其他區，影響旅客來港購物消費。

港鐵上水站C出入口外空地，在未封關前向來是水貨活動的集散地，弄致紙皮、貨盒及食物殘渣遍地，封關近3年，上址變得平靜乾淨，惟周一（6日）始全面通關，上址昨日再現水貨活動。據本報記者觀察，該處昨午有3個水貨檔，貨物有洗頭水、紅酒、波鞋，以及一包包用膠袋載着似是藥物的貨物。短短15分鐘內，分別有兩名男子及一對母子取貨後入閘乘港鐵往羅湖站。檔主會向水貨客開單以作識別，他們過關後交貨，憑單收取酬勞。據悉，酬勞介乎每次20至50元人民幣，視乎所攜貨物而定，不少水貨客當作賺取「水腳」，尤其是攜帶子女來港上學放學的家長。

為防貨物被沒收，附近有一名「天文台」把風。期間一名食物環境衞生署人員到場，他即大聲通水，惟該名人員只是拍照。及後有另一名食環署人員到場，惟只是勸喻在場人士，未有阻止有關活動。距離該空地約20米外的花槽後巷是另一熱門水貨點，有數人看管多個貨物印有「梅酒」字樣的紙箱，相信當中有貨物，但期間未有水貨客前來取貨。

上水向來是水貨客的熱門集散地，源於與港鐵羅湖及落馬洲站只是一站之距，往返深圳便利，區內藥妝店隨處可見，大街小巷均見拖篋水貨客，甚至在路中心開篋執貨，令居民十分困擾。有市民先後於2012年、2016年及2019年進行「光復上水」行動，在區內遊行抗議，示威活動結束後爆發衝突。其後，其他區亦有類似行動，包括元朗及屯門區，針對內地旅客。其中2015年，在屯門區有集會人士踢內地訪客行李篋，令雙方對罵及有小童被嚇得嚎哭。

議員劉國勳表示，部門要趁上水水貨活動的苗頭剛起時撲熄，否則擔心蔓延到其他區，影響居民生活，甚至反感。他認為食環署人員以勸喻方式不夠力度，建議要跨部門執法，甚至要聯合內地部門打擊水貨活動。他又認為政務司副司長有責任統籌各部門對付該類阻街活動，因為旅客來港旅遊消費，需要令客人安心購物。他又建議長遠需開拓更多旅遊及商業配套，有助分流旅客量。

警方回覆指，上水分區昨日沒有收到有關水貨客活動的投訴，並表示關注上水站一帶的水貨客活動所造成的問題，會繼續採取情報主導及多部門合作模式處理及打擊水貨客活動，減低公眾地方對市民造成的滋擾。

食環署表示，水貨客活動佔用公眾地方屬街道管理問題，涉及多個政府部門的工作範疇。自本港上月8日恢復首階段與內地通關後，該署稱已加強派員巡邏北區水貨客活動黑點及加強街道清潔工作。該署又指，昨曾派員巡查港鐵站外的地點，巡查期間未發現有違反相關潔淨法例或無牌販賣的情況，人員亦向相關人士作出勸喻。

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