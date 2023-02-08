各口岸設多條專屬入境通道　跨境生指過關暢順　回校上課感興奮

隨着中、港兩地全面通關，跨境中學生即日(8日)起可來港上課。在天水圍的一間中學，今早有多名跨境生陸續回校上學，有學生表示，疫情持續3年後，終於能夠恢復上實體課，感到十分開心，又指目前能免核酸、配額過關，亦令入境過程快捷便利了很多。教育局局長蔡若蓮今早亦分別到口岸及學校巡視後，表示早上口岸運作大致暢順，有千多名跨境生使用深圳灣口岸入境，口岸已設有多條專屬入境通道予跨境生使用，若按照目前安排，有信心本月22日小學、幼稚園及特殊學生跨境生過關時亦會暢順。

位於天水圍的順德聯誼總會翁祐中學，全校共有36名跨境生，其中就讀中五的跨境生文同學，今早就經深圳灣口岸過關，再由校巴接送到校上學，對於目前能免核酸、配額過關，他認為，過程快捷便利了很多，亦能減少因要等「核酸碼」而導致遲到的情況出現。他續指，能夠回校上實體課非常開心，因為終於可與同學「面對面傾偈」，不過由於過去網課多年，與同學亦難免變得生疏，加上要面對老師問問題，故同時會感到緊張，認為要時間適應。另一名跨境生廖同學今年剛從小學升讀至中一，對於今日恢復面授課能夠見到老師同學，他感到非常興奮，昨晚緊張得有半小時「瞓唔着」，他同時亦期待校園生活，因與小學不同，「中學地方大啲，學生都多啲」。

蔡若蓮表示，對於能夠見證一眾跨境生重返校園上課，感到十分開心；另早上曾到深圳灣口岸巡視，眼見運作大致暢順，分別有16個專設通道開放使用，千多個跨境生今早過關時基本上不用排隊，又指如跨境生的校巴營辦商各方面就位，當局將全速配合。就回港證問題，她指口岸已設立櫃枱，讓跨境生家長為子女辦理，而學校亦可代辦，入境事務處更會加班辦理學生證件。

至於跨境生每天上課前要做快測的安排，蔡回應指，至少會維持至本月底，屆時將會檢視情況再作調整。教育局早前宣布，將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港上學安排，今日起先涵蓋中學生，至本月22日再擴大至幼稚園、小學生及特殊學校。