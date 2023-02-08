申逾149億港元建首批簡約公屋　議員轟當局未與居民溝通

政府日前公布8個「簡約公屋」興建選址，且指相關選址已成功達到5年3萬個單位的目標供應量，惟被指造價過高及選址配套不足，惹來當區居民不滿，包括啟德世運道等。相關議題今日(8日)在立法會工務小組委員會討論，政府申請逾149億港元，用以興建第一批共4個「簡約公屋 」項目，及為第二批餘下4個「簡約公屋 」項目進行施工前期工序。多名議員關注啟德的交通承載能力，亦有議員批評政府推動簡約公屋時沒有與居民溝通。

曾向警方申請在啟德選址遊行，其後撤回的議員楊永杰表示，關注當局如何實施2年建築期及5年使用期的時間表。他又指啟德站承載力不足，而當局只是稱會增加2條巴士線，關注當局會否重組一個啟德運輸系統。何永賢強調5年使用期之後會交還用地，以作商業發展，啟德第2個核心商業區的目標亦不會變。當局又指會監察交通情況及盡量配合，目前的交通配套亦能支持啟德興建簡約公屋。

社福界議員狄志遠批評政府在推動簡約公屋時沒有與居民溝通，指如果當局在事前和居民商討可解決市民憂慮，對事件有幫助。狄又要求政府確保簡約公屋居民能租期完結時「上樓」，不需要再重回社區。何永賢回應指有關項目需要盡快落實，當局在完成工程研究後，便需要立即公布，當局現時已派官員落區和區議員以及市民溝通。

議員李鎮強問及政府，會否考慮引入有經驗的內地勞工興建簡約公屋，加快項目進展以及節省成本，又表示現時使用組裝合成法建屋，是根據香港的標準製造，問及政府能否使用內地標準大批生產，以節省成本。何回覆稱組裝合成法的好處，正正是可以將工程分配在內地分批進行，節省建築時間，重申組裝合成法建築技術可採用內地，惟最終標準需跟隨香港要求製造。