政府無計劃引入註冊護理醫師制度　議員質疑如何紓醫生荒

本港醫護人手不足、壓力大工時長，針對此情況，今(8日)有議員提出口頭質詢指政府會否引入「註冊護理醫師制度」，讓護士修讀相關課程後成為護理醫師，為醫生分擔部分工作，政府回應指於2018至2019年度推出綜合模式護士診所先導計劃，目前計劃拓展至115間護士診所，未來打算於今年上半年向立法會提出修訂護士註冊條例建議，以引入非本地註冊護士，惟表示未有計劃引入註冊護理醫師制度。

當局稱政府政策為強化護士在自己護理服務內的角色，而綜合模式護士診所先導計劃目前已拓展至115間護士診所、17個專科範疇；地區康健中心的護士也會擔任擔任護理統籌主任，為中心會員進行風險評估；護士管理局在18年開始和護理專科學院推出專科護士自願認可計劃，為16個專科範疇訂立核心才能，提升專業水平和臨床專科護理質素。當局強調護士與醫生各司其職，遂不打算引入註冊護理醫師制度，但未來會修訂護士註冊條例建議，以引入非本地護士，緩解人手問題。

議員梁熙指本港於2040年，醫生缺口預計達2,000個，稱此制度在歐美行之有效，質疑政府不引入的話如何解決人手短缺問題。當局回應指無論醫生和護士都有較大缺口，護士缺口甚至達3,000個，而護理醫師概念實際上是將一個職系的人員轉變為另一職系，因此要考慮成本效益，應直接培訓更多醫生，且此制度於外國本身針對偏遠地方，但在香港並不適用。