高才通已批5799申請　85人年薪千萬　百強大學5329人

政府強調要搶人才，並推出多項措施吸引外來人才到港。政府在去年12月28日推出「高端人才通行證計劃」(高才通計劃)，羅致3類目標人才，截至本年1月27日，總共接獲7,417宗申請，已批岀5,799，286宗遭拒。當中年薪逾250萬港元類別有1,172宗申請，470宗獲批，當中有85人年薪1,000萬港元或以上。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員黃俊碩的書面提問中，重申「高才通計劃」羅致3類人士，包括A類：申請前1年全年收入達港幣250萬元或以上的人士；B類：獲指定綜合名單中訂明的全球百強大學頒授學士學位，並於申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士；以及C類：在申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人士，此類別設上限每年1萬人。

該局指經諮詢入境事務處後，截至本年1月27日，「高才通計劃」的申請及審批數目，以B類即全球百強大學獲學士及累積至少3年工作者最多。A類申請數目為1,172宗，獲批470宗，拒絕7宗；B類的申請為3,485宗、獲批2,983宗、134宗遭拒；C類亦有2,760宗申請，2,346宗獲批，145宗遭拒。

有關申請前1年的收入，250萬至不足300萬港元有89人、300萬至不足500萬港元有212人、500萬至不足1000萬港元有84人、1000萬港元或以上有85人。工作經驗方面，在B類別中，3年及不足5年有1,498人、5年至不足10年有1,467人、10年或以上有18人，而在C類中，工作經驗少於3年有2,346人。對於獲批人士的性別，18至30歲佔3,224人、31至40歲佔1,773人、41至50歲佔668人、51至60歲佔124人，61歲或以上有10人。獲批申請中，3,419人未婚、2,317人已婚、分居或離婚有42人、2人喪偶，19沒有透露婚姻狀況。