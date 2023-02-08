等送檢期間過世　長期病患婦裁定死於自然

長期病患婦2020年12月在女兒確診新冠送往亞博隔離後，獨自留家等待送往檢疫中心，惟當局卻一直未有聯絡她，3日後她終被發現倒斃住所。死因庭上月30日開始就事件展開研訊，至今（8日）死因裁判官完成引導陪審團。由4女1男組成的陪審團退庭商議約90分鐘後，一致裁定死者死於自然，死因是新冠肺炎及冠狀動脈粥樣硬化引致的冠狀動脈閉塞。死者親屬裁決後表示，對於衞生署以大型社區撤離行動及人手安排事宜來掩蓋不足感失望，會再了解相關證據，決定會否有下一步行動。

死者呂淑嫻終年62歲，2020年初退休前在護理院工作，生前患糖尿病及腎病等，每日須注射胰島素等藥物控制病情。陪審團裁定死者在2020年12月11日死亡，並給予兩點建議予衛生署，包括及早與其他部門協調，預早進行培訓及演練，若再有病毒爆發時，能夠提升動員能力。另外，在接觸病者時，需詳細考慮不同高風險因素，包括長者、長期病患、居住情況，以及加入緊急聯絡人方法。

聆訊證供顯示，與死者同住的女兒在2020年12月9日被送往亞洲國際博覽館隔離，當局同日向死者簽發檢疫令。死者卻在12月12日被發現倒斃家中睡床。至12月13日，當局始初次致電聯絡死者。法醫在聆訊中指，死者被發現時，屍體已經出現早期腐化迹象，相信死去不少於一天，死因是新冠病毒感染及冠心病。死因裁判官引導陪審團時則稱，若陪審團接納法醫證供，便可裁定死者死於新冠，即死於自然，否則便要裁定死者死因存疑。

案件編號：CCDI-367/2021