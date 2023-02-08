退休警涉襲貨車司機　被質疑動作充滿挑釁性　押3.1作結案陳詞

前年11月1名退休高級警員與妻子在港鐵兆康站外之的士站，疑因泊車問題與1名客貨車男司機爭執，並發生肢體衝突，男司機期間暈倒，被送院後證實死亡。涉案夫婦原共同被控誤殺罪，控方其後撤回女被告的控罪，男被告則被改控襲擊致造成身體傷害罪。他昨於屯門裁判法院否認控罪受審，今（8日）續自辯。控方質疑被告當日乃挑釁地作出有關行為，又未能控制自身情緒，令情況升溫，且沒有合理理由地襲擊死者，被告則否認指控。控辯雙方已傳畢證人，案件押後至3月1日待雙方進行結案陳詞。

57歲被告鄺德榮，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站，襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。被告昨自辯稱因死者情緒激動指罵他，又襲擊他及妻子，他故推開及欲控制對方，以保持安全距離及阻止死者繼續施襲，他並沒有襲擊死者。

被告今接受控方盤問，控方指被告及其妻當時並沒有實質危險，而從片段中，死者似乎一度揮手示意不欲再爭執及走開，質疑是被告不肯放手，且藉口死者車門撞到其妻，而用手㬹撞向死者。控方亦質疑被告動作充滿挑釁性，且被告未能控制情緒而令情況惡化，被告實質沒有合理理由推死者等。但被告對此不同意，強調是死者襲擊他們。

案件編號：TMCC 2282/2021