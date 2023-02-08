免市民衝死線續牌　車牌人牌續期收費維持至6.21

今年財政預算案將於本月22日發表，運輸署今日(8日)公布，為免市民在《財政預算案》發表日之前趕急向各運輸署牌照事務處，遞交即將期滿和已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，將實施一系列特別安排，包括延長續牌期限並維持現行收費，此兩項特別安排不適用於其他牌照服務。

運輸署公布的特別安排，包括所有在《財政預算案》發表日(2月22日)或該日之前合資格換領的車輛牌照(6月21日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月21日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月。同時，所有在發表日或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照(即6月21日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足三年的執照），可在6月21日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照。有關特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，但不適用於任何其他牌照服務。

運輸署發言人強調，合資格的牌照／執照持有人毋須因揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照／執照的費用而趕急向做續領申請。上述安排與《財政預算案》的內容並無任何關係，運輸署亦不知悉關於《財政預算案》的內容。