申「一地多用」重建黃竹坑康體設施　擴建香港仔避風塘停泊區

香港南區將陸續有新景象，繼日前政府公布香港仔街市已全面翻新，料3月底重開。發展局局長回覆立法會議員質詢時表示，自前年啟動「躍動港島南」計劃，成立了躍動港島南辦事處，並進行多項南區設施將陸續進行翻新、重建等工程，以改善南區居民生活配套，包括為了擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，土木工程拓展署正進行環境影響評估的前期工作，並剛完成勘測工程，將於今年內刊憲及公布詳細設計。處方計劃在明年向立法會申請撥款，料可於2025年展開建造工程，2028年完工，以增加船隻停泊區。當局指相關部門亦正着手在鴨脷洲東北岸增設登岸設施和海岸堤階，以切合避風塘使用者的需要，包括經常停泊於該處的小型船隻。

另一方面，辦事處亦正為重建黃竹坑區內的康體設施制定「一地多用」的發展方案，包括重置黃竹坑區內的體育館、運動場及游泳池，並加入極限運動場、地區康健中心、長者健康中心、小型圖書館、公眾停車場及其他設施。相關部門正進行交通影響評估，料可在今年第三季完成技術可行性研究，項目將按工務工程的程序推展。

此外，為助藝術和文化產業提供更多發展空間，當局稱有意加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝。局方指在過去兩年，黃竹坑商貿區內共有3幢新落成的商業樓宇，另正處理區內3幢工廈的重建或整幢改裝申請，並指辦事處繼續為私營機構的發展計劃提供利便服務，以加快該商貿區內的舊式工廈透過活化工廈政策轉型。