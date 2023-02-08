議員促政府推措施鼓勵生育　孫玉菡稱不宜過分干預被鬧爆

香港出生率持續下降，而總和生育率於2021年跌至0.77名子女，遠低於2.1的自然人口補充率並屬全球最低之一。惟當局回覆指「會提供更好的支援但不宜過分干預」，有議員對此表示不滿，認為當局需要提供更多鼓勵生育的措施。

議員容海恩對於當局回覆指「提供更好的支援但不宜過分干預」，不滿政府將「干預」2字套用在鼓勵生育的政策， 又特別提到2014年有人口政策諮詢文件顯示嬰兒數字逐年下降，質疑當局如果沒有人口政策以及生育政策，措施又如何準確到位，要求當局提出鼓勵家庭生育的政策。

另一議員陸瀚民同樣指當局在生育政策方面是實施積極不干預的政策，而香港的房屋問題就正正是10年前的積極不干預理念，導致房屋短缺，不希望10年後出現人口短缺。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，生育與否牽涉很多因素，做為政府只可以營造友善的環境，讓想生育小朋友的家庭養育小朋友，政策包括稅務、幼兒照顧以及學前教育。他又解釋，生育率低並非只有香港面對，臨近地區包括新加坡、南韓都有生育率低的現象，希望未來通過各措施能夠提升生育率。

另外，議員譚岳衡表示，生育如此重要的領域，但目前只有勞福局處理，曾經的人力資源規劃委員會如何運作，會否對未來的人口政策考慮制定整體的計劃。孫則表示這不只是勞福局的事，至少牽涉7至8個政策局，有關生育問題，政務司司長有作出統籌，各個局推出不同的政策，鼓勵市民生兒育女。