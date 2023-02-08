去年123間學校開放設施推動體育發展　逾8000人受惠

為推動學校開放校內設施作體育用途，前民政事務局及教育局自2017/2018學年起，合作推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，鼓勵學校開放學校禮堂、活動室、操場、運動場及課室等設施，讓體育總會和其屬會會員、地區體育會、受康樂及文化事務署資助的體育團體及其他合資格的非牟利團體於課餘時間舉辦體育活動，為學生提供參與體育活動的機會。

在過去3個學年，參與計劃的學校數目每年分別有132間、126間及123間；成功配對的數目亦分別有48間、45間及60間；受惠人次逐年增加，由2019至2020年的5,207人增加至去年的8,264人。至於按2021年立法會換屆選舉地方選區劃分的學校參與情況，去年港島東及新界西南參與的學校最多，有19間。

當局又指，2019年冠狀病毒疫情和學校停課安排對計劃的推展構成一定障礙，有不少擬舉辦的體育活動未能順利進行。隨着疫情緩和，預期學校和體育團體參與計劃的情況會有所增加。當局會繼續定期檢討計劃的運作，針對學校關注的問題，進一步優化計劃的安排，並會加強宣傳，讓更多體育活動可以利用學校設施進行，帶動更多學生參與，確保公共資源得到更充分利用，推動體育文化發展。