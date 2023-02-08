帶男童入公廁非禮　聾啞積犯認罪還押候判

曾有多項案底的無業聾啞男子，2年前以「請飲嘢、請食飯」為餌，從公園帶走1名8歲男童，及後把男童帶到男廁，並在廁格內強行替男童口交。男童返家後把被侵犯事件告知母親，然後報案求助。這名聾啞男子及後被控1項猥褻侵犯罪，他今天（8日）於區域法院認罪。法官決定先索取被告的心理報告，押後至本月24日判刑，期間被告須續還押。

現年31歲報稱無業的被告鄭傑豐，今天須由手語傳譯員協助。控罪指他於2021年12月12日，在屯門田景路良景廣場的男公廁內，猥褻侵犯當時8歲的男童X。據控方透露，被告過往共有多達52項案底紀錄，包括盜竊及詐騙等，其中一次涉及5項非禮罪，於2021年3月被判刑，及於同年5月獲釋，在約半年後干犯本案。由於控方現時並沒有具體資料，法官要求控方在下次開庭前提供該事件的案情。

本案案情指，案發當日下午2時許，事主X到屯門一個公園見到女童Y等數名朋友，亦見到曾約於2年前曾見過的被告。因被告是聾啞人士，眾人以手機打字溝通。其後被告稱「請飲嘢」，分幾次帶這批些小童去買飲料，其中一次聲稱要請X及Y喝飲料，並要帶走2人，2人雖拒絕，但被告又稱要陪2人去廁所，帶2人到屯門良景廣場1樓的男廁。之後被告又稱請2人吃東西，2人再次拒絕，但被告堅持帶了2人去吃壽司。至約下午4時半，被告又帶2人到男廁，並叫Y在外面等候。他帶X進入廁格，然後突然褪下X的長褲及內褲，並替X口交約1分鐘。X感惡心遂推開被告，拉回褲子衝出男廁，與Y一同離開。X回家洗澡並把事情告訴母親，然後報警處理。被告於12月13日深夜被捕，在警誡下承認曾帶X及Y去吃壽司。X及後於認人手續認出被告是侵犯他的男子。

案件編號：DCCC 467/2022