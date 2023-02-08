港人壓力爆煲　議員提案籲正視心理及情緒問題

香港地生活節奏緊張，工作步伐急速，社會競爭好大，唔少市民身心俱疲。立法會今日(8日)討論「改善市民精神及心理健康，推動香港輔導專業發展」無效力議員議案。提出議案的議員郭玲麗表示，香港市民的整體心理健康每況愈下，精神健康指數更處於不合格水平，市民的心理健康情況及情緒問題極需社會關注和正視；學童情緒問題亦備受社會關注，去年學童自殺率更上升至歷史新高；輔導專業可以協助受助人分析、解構、評估及處理各種心理問題，惟香港一直缺乏輔導專業的職業架構，促請政府推動香港輔導專業發展，善用輔導專業人才，改善市民精神及心理健康。最終議案獲得通過。

議員管浩鳴表示，現時向大家講的祝福不是身體健康，而是身心健康，但市民常常戴上有色眼鏡去看待患者的態度根深柢固，覺得精神病患者就一定是「青山出嚟」，社會標籤化經常存在；即使知道家屬患病，也不會主動尋求協助，因為怕家醜外傳。其實患上精神障礙和其他疾病一樣，只要得到適切的治理就可以痊愈。因此，政府需要在基層醫療方面加強精神健康服務，並加強公眾教育推廣。

另外，香港工時過長，港人工作壓力爆煲，部分人更受到嚴重的精神困擾。雖然政府近年透過《精神健康職場約章》、「好心情@健康工作間」計劃等進行推廣，但大部分企業都不太熱衷，即使企業有興趣參與，計劃裏很多項目及課程的參與名額有限，舉辦次數又較少，令實際成效和受惠人數存疑。

議員張欣宇同樣關注輔導發展，他提到本港沒有輔導員及藝術治療師等專業認可系統；議員葉劉淑儀則認為本港自殺問題嚴重，每年平均有200人，青少年有13人，部分因為有病如抑鬱症控制不到而自殺，但有些10多歲的學童自殺，是非常可悲，不認為調配心理學醫生或者心理學家能夠解決問題，認為學校輔導人員相當重要，增加社工資源的同時不要忽視聘請輔導專員。至於當局提出臨床規管心理學家，也要盡快做。

議員狄志遠則認為不應將社會工作者及輔導業對立，而應該是相輔相成，贊成將輔導專業化，而小學更應加強輔導服務，引入多些崗位解決情緒問題。

政府回應指，市民精神心靈健康雖牽涉許多壓力，但不少與醫療無關。政府在2022底推出的《基層醫療健康藍圖》就相當重視預防工作；至於提高全面精神健康服務，需要聚集社工、教師等界別人員的力量，但暫時不會就輔導專業認證作出法令要求，況且醫療人員專業註冊及認證不是一朝一夕，是需要一個過程。