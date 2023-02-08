無上載選舉廣告至中央平台　官批准鄧飛免罰申請

立法會選舉委員會界別議員鄧飛於去年中入稟高院，表示2021年底參選立法會換屆選舉時，沒有按選舉管理委員會規定，將其中1段選舉廣告及相關資料等上載至中央平台以供查閱，並要求法庭豁免他受相關刑罰。高院原訟庭法官高浩文今（8日）頒下判詞，接納鄧沒有將廣告及資料上載，只是其疏忽並無惡意，故批准鄧的豁免受刑罰申請，並下令鄧需向律政司支付3.5萬港元訟費。

本案之申請人是鄧飛，答辯人是律政司司長。據申請人呈交法庭的原訴傳票指，申請人違反了《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》，沒有按選舉管理委員會要求，在指明的時間內備妥選舉廣告、資料、准許或同意書的電子文本，在總選舉事務主任或獲其授權的人所維持的公開平台（中央平台）上供查閱。當中涉及的為一段他在去年12月6日於Facebook發布，長3分16秒的粵語視頻形式選舉廣告。

根據鄧飛的選舉助理的誓章，有關將廣告等上載往中央平台一事是由該助理負責，但因當時工作繁忙，而忘記依例上載，並稱只屬疏忽非有任何惡意。而鄧於競選期間，亦需不斷與各界人士會面。該助理於去年1月尾才發現自己沒有上載涉案影片到中央平台，並於2個月終將廣告影片交出。法官經考慮後接納鄧的助理之說法，認同事件只屬疏忽，而且在本案前鄧亦有按法例將136個選舉廣告已上載至中央平台。法官指出雖然鄧於知悉事件超過半年才提出豁免申請，但仍認為可批准其豁免申請，故最終批准申請，並下令鄧須支付律政司訟費。

案件編號：HCMP 939/2022