酒吧拳手涉姦女同僚　事主怕男友嫌棄提分手　摸內褲揭被侵犯

本港一名34歲酒吧男拳手，3年前涉強姦女同事，完事後更稱「你(女同事)咁唔想，咁我畀你走囉」，女方男友同晚獲悉後揭發事件並報警，男拳手否認指控。案件今(8日)在高等法院續審，女事主透過視像出庭作證，憶述當晚經過，並指因怕男友嫌她「污糟」而提出分手，但因對方不停追問，遂讓男友摸自己內褲令其得悉發生何事。

案發於2020年4月10日，報稱任職侍應的男被告陳永倫，被控當日在屯門強姦女子X。X經朋友介紹到涉案酒吧任職拳手，職責是陪伴酒客猜枚，而陳亦同樣任職男拳手。X供稱過去曾於被告在另一酒吧共事兩個月，但雙方並不熟悉。案發當日，X打算下班離開酒吧，送走客人及關上大門後，被告將她推倒在梳化上，用右手將X的雙手控制在頭頂位置，其中一隻腳則壓在X身上，並脫下兩人內褲。X自言當時感到害怕，不斷大叫及掙扎，但被告沒有理會。被告用左手抬起X的其中一隻腳侵犯她，完事後稱：「既然你咁唔想，我依家放你走啦。」

X離開後見男友已在樓下等下接放工，她形容當時感到十分害怕，「唔知點樣講，我唔夠膽講」。她作供時沉默一段時間後，泣稱：「我唔夠膽同佢講，我同佢講分手，我驚佢嫌我污糟」。由於當時不斷哭泣而未能說話，便用男朋友的手去摸其內褲，對方就「知道發生咩事」。兩人之後返回酒吧，但未有見到被告，最終決定報警處理。

案件編號：HCCC109/2021