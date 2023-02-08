青沙管制區2.26實施「易通行」　收費亭及「快易通」車道取消

運輸署今日(8日)宣布，「易通行」不停車繳費服務將由本月26日上午5時起於青沙管制區(尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道)實施。屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，駕駛人士可以透過繳費貼遙距繳付隧道費，毋須於收費亭停車或排隊付款。青沙管制區實施「易通行」後，駕駛者只可使用「易通行」繳付隧道費。

如登記車主未能使用「易通行」繳付隧道費，「易通行」系統的自動車牌識別技術能偵測該車輛駛經收費隧道，隧道費服務供應商會以電子方式向登記車主發出繳費通知，登記車主必需在14個工作天內登入「易通行」網頁或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費。

為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶會由本月25日晚上11時起分階段實施臨時交通安排，尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由本月26日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。

其他未實施「易通行」的政府收費隧道會繼續沿用現行收費方法(即人手收費亭及「快易通」車道)，現階段毋須移除「快易通」標籤。隧道費服務商至今已向超過34萬曾遞交申請的登記車主發出車輛貼。