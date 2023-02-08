議員斥部門分工不清　1823投訴失效費時　搞到市民怨聲載道

社會有聲音炮轟政府治理水平欠佳。立法會今日(8日)討論「政府治理水平現代化」議員議案，提出質詢的議員容海恩指政府部門分工不清，政策由宣布到落實需時太長，令市民感不滿、部門間協調不足、欠缺科技支援，更指要知道市民意見就要接聽1823，否則機制沒有用處、屬浪費時間，市民亦會積累怨氣。

容海恩稱政府要三方面處理治理問題，包括要知人善任，形容是「態度決定高度」，又稱單靠政府官員有不足，應帶動青年發展。她又稱，部門間分工不清楚、欠缺科技支援，以疫情期間外地人來港隔離為例，直言當時網上系統登記不了，但部門在隔離完畢都沒有正面回應，應吸取疫情教訓做到智慧政府。她再舉例指持續進修基金只有3,000宗在網上申請，其餘4萬多宗都是紙質申請，強調推進科技要設有有效數據庫，否則只會效率欠佳。

此外，容指出政府未能有效處理市民投訴，稱申訴專員公署曾主動調查1823未有人接聽的情況，她直言情況難以接受，「要知道市民點睇，就要聽電話」，批機制沒有用處、浪費時間。她促請政府要實現治理水平現代化，以解決市民生活問題、提升市民對生活及政府的滿意度。

議員陸頌雄表示要提升政府治理水平，需改革公務員的招聘及培訓，做到賞罰分明，打造一支有理想、有朝氣及肯承擔的公務員團隊。陸又指需協調各個政府部門之間的溝通，包括改善政府的電子政務功能及一站式服務，例如智方便仍未做到一個程式就能處理所有應用。

另一議員吳傑莊表示政府要加強推行「電子政府」，如提升政府各部門之間和社區之間應用數字化方式連結、簡化公共行政程序、透過應用數碼科技推動各政策局部門和地區之間數據、優化對市民服務，令市民提升獲得感和幸福感。他指政府措施未能做到「貼地惠民」，跨部門數據和服務無法互通，例如中小企商戶申請牌照過程繁複，開業要向不同部門申請牌照，資料重複填寫，不同部門網頁有不同設計，沒有用戶為本，令市民無所適從；再如旅客入境通關方面，入境處負責旅客身份驗證，港口衞生科負責健康申報，口岸負責驗票，因此旅客用幾個程式網頁才可辦成一件事。

政府回應指任用人才是提升治理水平不可或缺的一部分，會優化公務員制度，強化賞罰制度。他又稱，處理投訴方面，1823提供24小時服務，如投訴個案涉及多部門而出現權責不清的情況，1823會主動介入釐清權責。改善基層治理體系方面，他稱完善地區治理是本屆政府的工作，政府有協調部門共同打擊衞生黑點，亦已經宣布會成立18區關愛隊進行服務。