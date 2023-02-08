都大增加護理學學士名額　化驗科學實驗室等醫療設施陸續落成

香港都會大學今日(8日)舉辦傳媒聚會，交代大學最新發展。都大校長林群聲表示，過去3年疫情肆虐，因應護理及醫療化驗行業需求大增，學校已先後增加「護理學學士」學位，以及開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程，首批學生將於今年9月入讀。同時校內的醫療設施亦逐一落成，包括已於去年底投入服務的都大物理治療中心，而總面積達7,000呎的醫療化驗科學專用實驗室，亦將於今年中啟用。

林群聲表示，校內的行政大樓將會搬至觀塘辦公室，以騰出何文田主校園的教學及學生活動空間。另外，校方更正向當局申請改劃鄰近校園，即位於常勝街與佛光街交界的斜坡用地土地用途，由住宅改為興建教學大樓，期望增設教學設施，如演講廳等。至於學校宿舍方面，校方正構思購買現有酒店，並將其改成宿舍用途，長遠希望學校自身能擁有宿舍，並提供300至400個宿位。他透露，目前正物色有關物業，「大約看了80多個盤，有10個比較合適，位置主要集中於九龍區」。他重申，學校宿舍不是商業用途，故預計宿費將與現有費用相若。

他又強調，學校一向致力協助學生的職業生涯規劃，亦支持學生創業，校董會表示同意該理念，故決定增撥5,000萬港元資助，鼓勵學生創業，其中學生需要向鄰選委員會進行游說，如游說成功，並符合資格，最高可獲100萬港元資助。至於校方經評估後，若發現該名學生的創業計劃具有潛力，更將會考慮入股支持。