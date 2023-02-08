狄志遠轟官員離地脫離民意　盧偉國批政策制訂規劃流程僵化

立法會正辯論政府管治現代化的議案。社福界議員狄志遠指政府要聽取民意、尊重民意，施政需以民意為依歸，稱近來官員被批評離地、脫離民意，直指「做到件事唔代表做好件事」，以簡約公屋為例，看到政府在重大安排上沒有聽取民意。

狄續指政府搜集民意機制瓦解失衡，因互助委員會被取消、區議會功能被矮化、諮詢委員會都是自己人，政府雖在施政報告中提出紅隊，但現在亦「只是聽聞樓梯響」，斥政府運作「圍爐取暖」，官員離地，民意機制失效，民意進入不了施政過程，強調行政主導與民意脫節的話，施政會不得民心、更受阻礙。

工程界議員盧偉國指政府要加快拆除鬆綁，精簡行政流程，修訂不合時宜的規章制度，因現時行政體制、政策制訂、規劃流程「僵化」，未能夠適應新時代發展需要；又指要優化公務員培訓內容，增加他們對一國兩制、國安法、基本法等的認識。

另一議員陳沛良指香港自上世紀90年代引入新公共管理至今，形成以顧客、效率為驅動、以結果、市場為導向的公共行政特點。惟實行多年後市場主導帶來的問題，包括土地房屋、資源分配等深層次、結構性矛盾不斷積壓，影響政府施政成效。他亦指政府以往大部分時候都採用「單向」模式與市民聯絡，消息大部分亦都以「發放」形式公布，缺乏與市民雙向互動，令政府施政不夠針對性，亦缺乏透明度和公信力。他認為政府應該善用科技，例如利用大數據、人工智能等前沿技術，結合社交平台，加強與市民溝通互動，從而提升溝通效率，增加市民對政府的信任度，讓政府施政更得民心。