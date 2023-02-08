認納米綠置居單位較不受歡迎　政府將調高資助房屋最低供應面積

正當鄰近國家及地區均讓國民住得更大更有質素時，港人卻面對愈住愈細、愈住愈貴的住屋困境。其中有議員關注連居屋都出現「納米單位」，向房屋局查詢相關單位市民的揀樓情況。就連房屋局局長何永賢回覆時指，總結近期的銷售經驗，亦承認面積較細的綠置居單位受歡迎的程度的確較低。

何永賢書面回覆時表示，今期居屋大部分單位實用面積介乎270至450平方呎，部分地盤因環境因素亦可能建造較細的單位。她指出，正在揀樓程序的2022年居屋計劃，以及今年首季發售的2022年綠置居項目，合共約提供1.36萬個單位，其中約有800個單位實用面積是少於200平方呎，僅佔總數約6%。由於兩項出售資助房屋計劃仍在進行，暫時未有最終的銷售結果。

何永賢總結過去5年居屋合共已推售約16,300個居屋單位，其中實用面積200平方呎以下的已悉數售罄；而綠置居提供約8,400個單位中，約有1,400個單位面積少於200平方呎，當中青富苑及蝶翠苑有部分單位仍未售出。房委會已經安排有關單位在「特快公屋編配計劃2022」給持有有效公屋申請超過一年的公屋申請者申請購買，選樓程序正在進行。何永賢續指，由2026至2027年度起落成的資助出售房屋，實用面積將不少於26平方米。