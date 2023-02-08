謝偉銓斥官員遇難避事　黎棟國批編外職位變永續

過往不少基建項目超支，工程超時。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱基建工程愈來愈耐，愈來愈貴，有部分官員沒有把握好市場與政府關係，往往將私營業界放在對立面，批准申請就被形容為「官商勾結、利益輸送」，導致項目困難重重被迫放棄。他又稱，過往部分官員擔當不足，不善作為、遇難避事，遇事叫申請者自己解決，去協調「N咁多部門」，寫信遲遲不覆，約開會「難比登天」，沒有協調或者為申請者解決問題，甚至製造更多問題。

要提高治理水平，具勞工背景的議員周小松認為要有好政策之外，亦要處理得好。他指部門協作出現問題，又以樹木辦為例，指去年有多宗投訴積壓情況不理想，提到現時樹木管理隊，在護理路旁樹木時需要封路，惟封路安排需要一個月，樹木管理隊經常要在無封路的情況下修剪，促請政府簡化部門間的申請程序。

議員黎棟國稱要改善政府開設新職位的作風，例如開設一個首長級職位第一級的開支為年薪300萬港元。他又批評開設編外職位的年期長，現時不少編外職位都是以4至5年起跳，更有永續的趨勢。