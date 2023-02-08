全球宜居城市香港插水　跌15名至92位　新加坡蟬聯榜首

新冠疫情下嚴苛的防疫措施及政治環境進一步打擊香港國際城市地位，有人力資源顧問機構今日(8日)公布最新調查，指本港去年在東亞外派僱員宜居城市排行榜中跌至第92位，落後亞洲主要城市，至於新加坡則繼續位居榜首，評分機構分析其中一個原因是新加坡搶先亞洲其他地區解除防疫措施，令其獨佔鰲頭。

全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，去年香港排名較2021年下跌15位，只能在全球中排行第92位。疫情前的2017年，本港排行29位，而2018年則為41位，2019年爆發社會事件後急跌至93位，2020年雖有回升至58位，卻因應嚴苛的新冠防疫措施令排名難復當年，去年更跌至92位。相比之下，屬亞洲區最先解除防疫措施的新加坡，繼續穩坐冠軍，蟬聯全球第一。香港貴為國際大都會，惟宜居城市排名被主要城市大幅拋離，包括排行第二的日本東京，以至台北、 澳洲悉尼及英國倫敦等，這些城市都吸納許多香港人移居。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉指，綜觀2022年，香港維持既有的疫情防控措施，減低新冠疫情影響，與亞洲以至全球城市形成鮮明對比。受持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等影響，香港相比其他地區而言處於一個較弱的位置。而香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令排名有所下跌。

中國內地城市方面，受大規模的新冠疫情防控限制及封城措施的影響，所有城市排名均有下降，上海於排名中下跌了11位至第128位，但已屬排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降了14位至第161位。綜觀全球，俄羅斯和烏克蘭在所有受訪地區的排名中錄得最大跌幅，兩國受俄烏戰爭衝擊，嚴重影響兩地在醫療服務、公用事業和商品及服務方面等評分，烏克蘭基輔的排名下降62位至第249位，而俄羅斯莫斯科和聖彼得堡則分別下降了42位和39位，排名第223位和第226位。