立場新聞案續審　鍾沛權拒評修例期間坊間評論是否失智

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪之案件，今天（8日）在區域法院恢復審訊，鍾沛權繼續接受控方盤問。控方讀出監警會對反修例事件中的不同重大事件之描述及相關報道，並詢問鍾對該些議題的認知。控方指就部分事件，部分示威者或市民的行為顯示出「相當失智」，鍾則稱知悉該些事件但不評論示威者行為。不過鍾認為部分有關警暴的指控並不能否定有發生過，且指公眾亦質疑監警會報告的公信力。

本案3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐。他們被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。案件將於本周五（10日）續審。

控方今天於庭上讀出監警會報告上，對反修例事件中部分重大事件的描述及相關報道，當中包括612金鐘的示威、少女陳彥霖死亡事件、爆眼女子疑被布袋彈射到、男子在馬鞍山遭放火私了、銅鑼灣崇光百貨刺警及示威者在新屋嶺疑遭警方性侵等。鍾指他對該些事件均有部分認知，控方指出如陳彥霖及男子被放火私了的事件，部分示威者及市民質疑，曾作回應的陳母之身份，及稱被火燒男子抵死，詢問鍾該些評論是否很失智，鍾則表示確有該些聲音但他不作評論。另外就新屋嶺性侵事件，鍾表示他個人傾向確可能有發生某程度的性侵事件，而且雖然曾有人承認散播新屋嶺有性侵事件的消息，要包圍該處的謠言而被定罪，但這並不能否定證明性侵指控沒有發生。

案件編號：DCCC 265/2022