「丐幫」二人組移師大埔搵食　律師指擺擋即可拘捕

本港與內地全面通關後丐幫當道，遍地開花！東網昨日(7日)揭發有內地「丐幫」二人組在元朗行乞，獲不少路人慷慨施捨，時薪過千，其後亦在報章頭版圖文並茂報道相關情況。不過，相關乞丐不但沒有收斂，更肆無忌憚轉換地區繼續行乞，今日(8日)就有網民指他們現身大埔一間餅店外，又吸引到大批好心人施捨。有法律界人士直言執法部門可即時拘捕涉事者，一旦被檢控，有關人士再難獲批簽證來港。

「丐幫」二人組以相同服飾，相同姿態現身大埔大明里一間餅店外，頭戴漁夫帽的男子跪地討錢，期間不少長者及外傭好心施捨，有網民直言他們為職業乞丐，勸喻途人不要再助長歪風，否則遍地開花，沒完沒了。

根據《簡易程序治罪條例》(第228章)第26A條，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，最高可被判罰款2,000元及監禁1年。執業大律師陸偉雄指，這些人士以雙程證來港，行乞明顯違反逗留條件，執法人員見狀可以即時作出拘捕行動，只要他們擺了姿態就有足夠證據檢控，不一定要討到金錢。而這些人士一旦被香港政府檢討，日後內地亦會再審視他們的簽證，一般不會再批出簽證，故本港執法對於杜絕這些內地乞丐起關鍵作用。