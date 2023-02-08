旅遊業指人手短缺難接待逾百萬旅客　盼港府提供復業津貼

本港旅遊業逐步走出3年寒冬，有旅遊業界預計，近日中港全面通關，加上港府啟動大型全球宣傳活動，料可吸引逾100萬人次旅客訪港。惟目前旅遊相關行業人手嚴重短缺，憂服務質素不足或影響旅客體驗，建議當局提供業員復業津貼，以及招聘及培訓支援等，助業界補充新血。

酒店及餐飲從業員協會代表魏智強表示，訪港旅客數量增加，預料酒店入住率隨之上升，樂觀估計可達到疫情前9成水平。惟現時全港約8萬9千間客房，房務員人手僅2萬多人，人手嚴重不足或影響房間清潔度。有見各酒店近期積極招聘人手，盼僱主提高從業員的福利待遇吸引新人入行。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，旅行社開工遇到不少困難，如復業啟動遇到資金上困難，從業員未能及時回歸本職等，導致一人需兼顧多職，即使只接待本地旅行團，配套人手亦應接不暇；招聘旅遊巴司機方面，開價增加3至4倍，但仍未能吸引足夠人手。

聯會總幹事林志挺則表示，雖然政府推出一連串措施刺激旅客重臨香港，但若忽略現時本港承接力，擔心會令效果大打折扣。就過去3年不少從業員已轉行，他建議政府提供復業啟動支援，如從業員復業津貼等，吸引人手重返業界，盡快令旅遊百業復甦。