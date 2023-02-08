涉賣未經註冊新冠口服藥　4男女今被捕

雖然本港疫情逐步緩和，但市面仍有不少藥房、零售店，售賣過期或未經註冊的抗疫藥物予市民獲利。衞生署今日(8日)通報，經與執法部門調查後，發現3名27至58歲男子及1名29歲女子，在兩間位於佐敦的零售店，涉嫌非法售賣或管有懷疑未經註冊藥劑製品及第1部毒藥，4人均已被拘捕。

衞生署指根據情報展開調查，發現以上4人涉嫌非法售賣「Primovir」及「Molaz」兩種未經註冊的新冠口服藥物。署方提醒，現時本港只有兩款新冠口服藥，獲毒藥管理局管理局批准註冊用作治療新冠病毒病，包括輝瑞香港有限公司、美國默沙東藥廠有限公司供應的帕克斯洛維德「Paxlovid」及莫納皮拉韋「Molnupiravir」。

當局強調，現時兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市民銷售。根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。