建造業明年料人手短缺加劇　供求差異最高達25%

本港未來將有大量新基建落成，勢必導致建造業人手短缺問題加劇。根據建造業議會今日(8日)最新公布的《建造業人力預測報告》，明年專業人員的人力供求差異將會達最高25%。不過建造業議會主席何安誠認為，報告未有加入工程科技元素，若未來全港工程均使用組裝合成建築法(MIC)將節省1.5萬至2萬人手，同時亦可提升工地安全。至於引入外勞方面，何則稱以培訓本地工人優先，「最後一步先會諗引入外勞」。

建造業人手短缺近年愈發嚴重，據《建造業人力預測報告》指出，今年熟練/半熟練工人、技術員及工地監測人員等均有中度短缺情況，即預測人力供求差異達6%至15%；而明年專業人員的人力供求差異更達16%至25%。何安誠解釋指，報告預測未有包括未來工程使用的新科技，而新科技有助節省人手及時間，預測若使用建築信息模擬(BIM)可節省7,000至8,000人；組裝合成法(MIC)亦可節省1.5萬至2萬人力。而引入外勞問題，何則稱以培訓本地工人優先，「最後一步先會諗引入外勞」。

何又公布，去年共有20多宗死亡事故，當中逾80%是臨時工程，例如天秤、搭棚等。他又直言曾在過年前大聲疾呼安全方面的問題，過年後工人或回鄉過年，業界人手不足故會有不少高危情況，結果過年後「開工幾日就有幾單嚴重事故」。何稱未來業界會繼續加強安全教育，並改變工人的僥倖心態，減少意外發生。