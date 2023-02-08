$1膠袋徵費實施逾月　環保署巡約1800零售點　僅7次口頭警告

新膠袋徵費已於去年底實施，環境保護署發言人今日(2月8日)表示，在優化計劃實施的首個月，對於未遵守新措施的商戶，環保署會先作口頭警告。截至上月31日，署方人員巡查約1,800個零售點，共發出7個口頭警告，期間無發岀定額罰款通知書；也發現85%的顧客都有自攜購物袋或徒手帶走貨品。署方提醒商戶，優化措施的一個月適應期已結束，將對違規商戶採取執法行動。

署方發言人表示，近日巡視了全港18區約650間超級市場或食品店，觀察到優化計劃實施情況大致𣈱順。巡視後，發現逾90%店舖均有張貼海報提醒顧客優化計劃的措施；超過99%的店舖均沒有在售賣蔬果或冷凍/冰凍食品的地方擺放平口袋供顧客隨意取用，其餘小量讓顧客自取平口袋的店舖，大部分都有提示平口袋的收費以及豁免收費的情況。

另外，在顧客購買有包裝的冷凍/冰凍食品時，收銀員不會主動提供平口袋，而只有約12%的顧客表示需要平口袋；至於有個別顧客在購買有包裝的冷凍/冰凍食品，或散裝但有獨立包裝的貨品時，仍要求索取免費膠袋，但經售貨員解釋後，大部分都會付費購買或決定不要膠袋。署方稱，見到在計劃適應期內，仍有部分商戶，尤其是小型零售店和街市檔戶表示對未完全理解部分優化措施，強調會在未來一個月再派員接觸這類商戶，進一步解釋新措施。