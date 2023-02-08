上屆政助曾被鬧爆「無影」 傳今屆新政助工作亦招不滿

有消息指政圈對部分政助的工作不滿意，批評他們少有主動聯絡。

政府2002年引入第一批政治委任的司、局長，並於2008年增設兩層政治委任官員，即副局長和政治助理，形成目前的3層級政治委任制度。現時政助最高月薪近12.7萬港元，負責協助各司局級官員處理幕僚工作，早在上屆就有議員狠批政助「無影」，及至新一屆政府仍未有改善，近日有消息指政圈對部分政助工作不滿意，批評他們少有主動聯絡。

可能因為傳出政圈不滿之聲，政府亦引以為戒。正如立法會工務小組委員會今日(8日)討論極具爭議的簡約公屋項目，房屋局局長政助歐陽文倩及財政司副司長政助宋佩瑜，亦在會議室外守候近兩小時，期間亦與議員交流。

事實上，多名議員均表示仍未認識今屆部分新政助。而早於上屆政府就有議員批評政助「唔見人」，議員容海恩曾在會議上批評從未接過財經事務及庫務局政助的電話，質問「佢哋有無做好佢哋份工？」議員葉劉淑儀更曾斥政助應主理政治工作，但主要工作只是聯絡政黨和議員，又指大部分政治助理是政府的過客，表現亦參差。

據資料顯示，在現行機制下，政助的薪酬上限定於局長薪酬的35%。相關官員實際的薪酬按他們個別條件、專長、經驗及須履行的職能等因素而訂定。政助主要職責負責協助司局長提供政治分析，進行政治聯繫和游說，包括與政黨、議員、傳媒等保持聯繫，亦有人要兼顧擬備演辭、政策研究等。