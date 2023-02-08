警車意外不絕　銅鑼灣與電車相撞幸無人傷

今日(8日)晚上7時25分，一輛警車沿銅鑼灣高士威道行駛，當駛至摩頓台橋底，有車輛懷疑掉頭或切線時，與一輛駛至的電車車頭碰撞，意外中無人受傷。其後，有交通警員接報到場，封鎖涉事路段行車線，並就意外經過及原因展開調查。涉事警車與電車輕微損毀，警車其後由拖車拖走。

警隊車輛被不少駕駛者視同「洪水猛獸」，原因並非交通執法從嚴，而是其「道路炸彈」臭名遠播，迫使市民「避之則吉」。截至2022年6月30日，警隊共有超過2,800輛汽車，惟各式車輛近年頻頻釀禍，車禍比例高得驚人，幾乎無月無之。

近年涉及警車的交通意外頻生，據非正式統計，計及今次兩年內至少發生37宗。交通警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機。事發現場鄰近新界南總區警察總部，網民均笑指交警「門前失威」，盡丟警隊顏面；1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。

至去年10月27日，兩輛警察電單車沿元朗公路往上水方向行駛，當駛至唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車撞中一輛私家車，鐵騎警當場人仰車翻，另一鐵騎警見狀立即通報上峰。救護車接報趕至，將受傷警員送往屯門醫院搶救。