石硤尾司機對望提醒逆線　私家車誤會「挑機」加速駛離

駕駛者行車時須時刻謹記道路安全，惟網上今日(8日)流傳一段14秒的影片，顯示錄片司機駕車途經石硤尾邨一帶時，乍見一輛私家車竟停在對面線，並與對方對望一會後，遂降下車窗打算提醒該車司機逆線，殊不知對方竟立即加速離去，但駛至十數米遠的紅綠燈前，突然煞車似發現自己正逆線行駛。

上傳片段的司機在貼文表示，事發於今晚7時44分，錄片司機在白田街往白田邨方向行駛時，於窩仔街交界紅綠燈位置，赫然發現一輛私家車於對面線以逆線方向停泊，該司機表示「我已經同佢對望咗一陣」，猶如電影《狂野時速7》其中兩名主角片尾對望一刻，其後降下車窗「再望住佢提佢逆線」，惟對方卻「大力畀油」離去，錄片司機唯有大叫「逆線呀」並無奈笑數聲。

錄片司機在貼文亦嘆道「可能佢覺得我似係想同佢挑機」，又言「真係無法想像佢一路點樣揸出嚟」。有網民看罷影片後笑指逆線司機車牌「淘返嚟」，不過亦有人提醒錄片者「小心會有人話你揸車玩手機」。根據《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬港元及監禁3年。