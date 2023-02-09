港鐵九巴助尋人　追蹤八達通卡號　防腦退化症人士及長者走失

經常有腦退化症人士及長者走失，去年首11個月錄得約2000宗失蹤個案，當中約500人為長者，約300人患認知障礙症，即平均每日有1.5宗相關失蹤案件。為協助尋人，港鐵及九巴透過八達通的專屬卡號追蹤行蹤，過去一個月，九巴透過該方式尋回4名失蹤人士。有團體指部分腦退化症患者不自覺走失，試過有人於西貢走失，最終現身香港仔水塘，「化被動為主動」能有效減少失蹤者跨區走動。

九巴自2019年起透過八達通系統協助尋找腦退化症長者，單是去年12月中至今年1月中已利用八達通系統找回4人。其中，患嚴重腦退化症的74歲蔡婆婆上月14日失聯，其妹翌日通報後，蔡婆婆同日晚上搭巴士，車長發現她走失，旋即協助，經車務督察安排其妹接走蔡婆婆。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕介紹，家屬通知患者走失，九巴會透過中央系統登記他們持有八達通的卡號。當走失人士「嘟」卡搭巴士，八達通機將發出警示，知會車長，從而聯絡站長迅速提供適切支援。

港鐵上月起提供同類尋人支援，港鐵高級經理（銷售及市務）梁靜雯稱，走失人士拍卡進入車站時，車站控制室會即時收到通知並加強注意。當走失者出閘時，其八達通會失效，而他們前往客務中心查詢，職員即可提供支援。港鐵過去一個月接獲8宗求助，走失人士經由其他途徑尋回。

香港認知障礙協會總幹事李雅儀稱，中後期腦退化症患者較少單獨出門，而早中期患者則能如常出門，惟他們以為自己無問題，走失亦不自覺，而乘搭交通工具前往其他區，更令尋人難度大增。