奧能登國際藝術祭　海角車站展覽計劃提案徵集

康樂及文化事務署轄下藝術推廣辦事處為「奧能登國際藝術祭2023——海角車站駐駅及展覽計劃」徵集提案，邀請香港藝術家或跨媒介創意人才參與。獲選的一個藝術家和藝術家組合將在日本能登半島珠洲市駐留，探索當地自然、歷史和文化，與居民交流互動，從而獲取靈感創作藝術品和籌劃公眾活動，並在珠洲舊鵜飼駅展示成果。

奧能登位於日本本洲能登半島最北端的城市珠洲，與海洋及山林為鄰，擁有被聯合國認定為全球重要農業文化遺產之一的「里山里海」及獨特的文化氛圍。奧能登曾是海上交通要塞，走在日本商貿及文化交流的尖端，連接能登半島中部至北部的能登鐵路全長曾超過100公里。惟隨着都市化及人口遷徙，這些豐富的自然及文化遺產均被遺忘。有見及此，奧能登國際藝術祭旨在打造「最天涯的藝術祭」，期望以最先端的藝術作品帶領人們重新感受這最邊陲之地的人文、地景和風物。

計劃由藝術推廣辦事處籌劃，期望香港藝術家的提案能回應珠洲的潛在魅力和珍貴文化。參加者的藝術創作和活動需凸顯珠洲獨特的自然環境、歷史及文化。提案類型不限於視覺藝術，亦接受其他創意媒介如設計、工藝、烹飪及科技等跨界混合範疇。