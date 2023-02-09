東方日報A1：港官避事　罔顧民意　低質管治

政府低質管治水平遭議員「狂數」不是，立法會昨通過「政府治理水平現代化」議員議案，議員指政府部門分工不清，政策由宣布到落實需時太長、部門間協調不足、欠缺科技支援，又指1823機制沒用處，易招民怨。另有議員指近來官員被批評離地、脫離民意，以簡約公屋為例，看到政府在重大安排上沒有聽取民意，有議員更炮轟部分官員擔當不足，不善作為及遇難避事。

提出動議的議員容海恩不但批評1823機制失效，又指政府要知人善任，形容是「態度決定高度」，又舉例指疫情期間外地人來港隔離網上系統登記不了，但部門在隔離完畢都沒有正面回應，認為應吸取教訓。

她再舉例指持續進修基金只有3,000宗在網上申請，其餘4萬多宗都是紙本申請，強調推進科技要設有有效數據庫，否則只會效率欠佳。

社福界議員狄志遠指近來官員被批評離地、脫離民意，直指「做到件事唔代表做好件事」，以簡約公屋為例，看到政府在重大安排上沒有聽取民意。他續指，政府搜集民意機制瓦解失衡，因互助委員會被取消、區議會功能被矮化、諮詢委員會都是自己人，政府雖在《施政報告》中提出「紅隊」，但現在亦「只是聽聞樓梯響」，斥政府運作「圍爐取暖」，官員離地，民意機制失效，民意進入不了施政過程，強調行政主導與民意脫節的話，施政會不得民心、更受阻礙。

過往不少基建項目超支，工程超時。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱基建工程愈來愈耐，愈來愈貴，有部分官員往往將私營業界放在對立面，批准申請就被形容為「官商勾結、利益輸送」，導致項目困難重重被迫放棄。他又稱，過往部分官員擔當不足、不善作為、遇難避事，叫申請者自行協調「N咁多部門」，寫信遲遲不覆，約開會「難比登天」。工程界議員盧偉國亦指政府要加快拆牆鬆綁，精簡行政流程，修訂不合時宜的規章制度，因現時行政體制、政策制訂、規劃流程「僵化」，未能夠適應新時代發展需要。

要提高治理水平，議員周小松認為要有好政策之外，亦要處理得好，以樹木辦為例，指去年有多宗投訴積壓情況不理想，提到現時樹木管理隊，在護理路旁樹木時需要封路，惟封路安排需要一個月，樹木管理隊經常要在無封路的情況下修剪，促請政府簡化部門間的申請程序。議員黎棟國稱要改善政府開設新職位的作風，例如開設一個首長級職位第一級的開支為年薪300萬元，又批評現時不少編外職位都是以4至5年起跳，更有永續的趨勢。有學者認為現時很多部門待改進，例如警隊在體力、搏擊術方面亦有改善空間。

對於議員批評，政府回應指任用人才是提升治理水平不可或缺的一部分，會優化公務員制度，強化賞罰制度。他又稱，1823提供24小時服務，如投訴個案涉及多部門而出現權責不清的情況，1823會主動介入釐清權責。該官員又稱，完善地區治理是本屆政府的工作，政府有協調部門共同打擊衞生黑點，亦已經宣布會成立18區關愛隊進行服務。

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