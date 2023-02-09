3日3宗「撩香油錢」　男子牛頭角福德廟犯案斷正

賊仔潛廟宇「撩香油錢」3日3宗，共拘2男。今日(9日)凌晨3時許，有駕駛人士途經觀塘牛頭角道福德廟對開時，司機目睹一名男子在廟宇置於門外的香油箱有所動作，懷疑有人偷錢，遂報案求助。執法人員到場，發現一名男子以雨傘撩香油箱偷錢；案發現場香油箱對上位置設閉路電視監察，以防不法之徒偷錢，懷疑有人膽大妄為，仍然下手作案，經初步調查，以涉嫌盜竊將他拘捕，帶署扣查。

另外，周三(8日)凌晨零時許，紅磡差館里觀音廟負責人觀看閉路電視時，發現一名男子潛入廟內，懷疑將一把鐵捲尺伸入香油箱內，企圖將香油錢「撩出」，於是報案求助。執法人員到場時未見賊人蹤影，正與負責人點算財物損失，案件暫列「爆竊」。人員正追查今晨被捕的男子是否與案有關。

此外，周二(7日)凌晨2時左右，有駕駛人士經過秀茂坪順安道順天邨對開，目睹一名男子，在路旁一間福德老爺廟的香油箱前，用一支鐵線伸入香油箱的投幣口內，疑企圖撩走箱內善信的香油錢。執法人員趕至制止，調查後將該名姓劉(36歲)男子以涉嫌「盜竊」罪拘捕。現場可見香油箱側貼有一張告示，顯示日期約於2020年6月期間，該廟亦曾發生失竊案，負責人報案處理，並貼出告示以作勸喻及提醒；至於是次被捕男子，是否涉及其他同類案件，則有待調查。