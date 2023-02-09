推算工地缺1.6萬人手　鋼筋屈紮工最渴市　建造商會促增供應

香港建造商會每半年進行一次「建造業勞工需求調查」，了解業界人手需求情況，最新結果顯示，工地欠缺工人的情況相當嚴重。該會以去年11月24日作計算，推算當日全港工地共欠缺16,258人。該會建議政府盡快從多渠道增加建造業人力供應，與業界攜手制訂策略推動各項措施，包括加強培訓、推動業界使用創新科技，以及在有合理理據下適當地輸入勞工，應對未來人力需求。

調查於去年11月24日進行，當日成功訪問23個會員，點算203個工地，當日有43,591名工友出勤，欠缺工人人數達7,011，與需求相差13.9%。在工地出勤的工友，佔建造業工人註冊委員會紀錄全部工友出勤紀錄人數(117,339人)的37.2%，當中最缺乏人手的工種為鋼筋屈紮工、木模板工(樓宇工程)及電氣裝配工。比對委員會的數據後，建造商會推算當日全港工地共欠缺16,258人。

雖業界在過去數年一直投放大量資源培訓本地工人，以補充年長退休工友，惟具生產力的工友並未有顯著增加，註冊建造業工人平均年齡達47歲。雖然是次調查主要了解工地工人的需求，但建造商會一直接獲反映，前線監管人員和各項專業技術人員均有欠缺，要有效率、安全、合時地完成未來工程，解決人手問題實在是刻不容緩。