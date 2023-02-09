涉2019年理大暴動　3人認罪今判監16至19個月　官斥助紂為虐

2019年11月有大批示威者進駐香港理工大學，並與執法人員發生激烈衝突。其後執法人員包圍理大，有不少示威者企圖突圍逃離但失敗且被捕，事後分別被落案起訴。其中一宗涉及8名人士的案件，當中4人已認罪及判刑。餘下4人本不認罪受審，惟其中3人在開審前更改答辯，轉為承認一項暴動罪，今（9日）被區院法官陳廣池判處監禁16至19個月。法官指當日有大批年輕人被困理大及後被捕，但幕後推手卻逃之夭夭，反而被告們及家人則飽受煎熬。但法官批評該些被告當時以自稱義務急救員身份進校園，但實際上助紂為虐，支援及鼓勵犯案者，並認為他們是被自封義務急救員的名牌迷惑。

改為認罪的被告分別是郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）及嚴家朗（28歲），其中馬與嚴為夫妻關係。3人承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。郭則再承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。馬及嚴最終分別被判監16及19個月，郭就2罪判監19個月及罰款2,500港元。案中餘下的被告鍾泯浚（30歲）早前經受審後，將於2月24日作裁決。同案另外4人則已認罪，分別被判囚15至18個月及判入教導所。

法官在判刑前先要求女被告馬嘉慧把自己及丈夫求情的信件讀出。法官解釋因為每名被告均有其故事，而馬與嚴家朗為兩夫妻，但不幸現需一同面對判刑。法官指希望能將馬的求情信感染力散發，希望他們有所感觸及反思。據辯方求情時指馬及郭當時是以義務急救員身份進入理大，嚴則是為支援當時是女友的馬而一同進入，他們只是出於好心，為可救助他人。據馬的求情信指，她一心想成為護士，並於去年終成為登記護士，望可貢獻社會，但現時其夢想卻被摧毀，她亦指丈夫亦是一時衝動犯案，望可從輕發落。

法官指3人明知理大發生的事情仍走入校園，認為他們可說是自動請纓地提供醫療護理，但是沒有其正規和合法的角色，屬不請自來，對理大中犯案者給予鼓勵和支持，可被視爲參與者和實則支援者。法官指從被告的心路歷程可看見黑暴推手，政治販子在不同渠道和平台對年輕人的影響和荼毒，把年輕人原先的生命規劃，及個人的奮發目標完全摧毀，造成一輩子的悲痛。而那些犯案者對理大的破壞，令一間美好的大學滿目瘡痍，部分地方猶如烏克蘭東部的戰場。在考慮判刑方面，法官指控罪所指他們參與暴動的時間屬很短暫，並以監禁2年作量刑起點，因非即時認罪故只給予約2成扣減至監禁19個月。就馬嘉慧方面，法官指欣賞她能在自己亦身陷困難的情況下為丈夫撰寫求情信，亦相信她從事護理行業的鬥志和決心，會痛定思痛，重新做人，故酌情再減刑3個月。

案件編號：DCCC 190､193､194､196､198､200､201/2021､632/2022