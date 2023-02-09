愈老愈浪漫？　3成「70後」擬歡度情人節　半數「90後」不慶祝

下周二(14日)就是情人節，今年情人之間除了未能「除罩」相見外，基本上不再受防疫措施束縛，分隔中港兩地的伴侶都可隨時隨地浪漫相擁。不過，有調查機構最新調查卻發現，有高達76%受訪者竟然不太可能或不太確定會與情侶歡度情人節。而調查發現年紀愈大反而愈浪漫，傾向慶祝的以「70後」中年情人居多，反而有逾3成初戀邂逅的「00後」選擇極不可能慶祝情人節。

人工智能市場調查公司Votee 在今年1月20日至2月3日期間，透過Votee App進行問卷調查，收集1,992份18歲或以上市民對今年情人節的意見，結果多個數據均出乎意料。當中，最可能慶祝情人節的組別為至少年過40的「70後」，32%表示非常有可能慶祝。其後是同樣步向中年的「80後」(23%)。反而年紀較輕的「90後」或「00後」，分別有53%及32%選擇極不可能慶祝情人節。對於不慶祝的原因，有75%受訪者直指「沒有慶祝情人節的習慣」。

至於找一間小店吃飯還是看一套浪漫大戲，受訪者慶祝情人節的方式亦異迴，42%人表示會外出約會，度過浪漫一夜，當中「00後」就佔26%。表示「留家吃飯」的佔27%，上述表示慶祝情人節比率最高的「70後」，實際上慶祝方式是選擇留家吃飯，比例達22%。

禮物在情人節上不可或缺，然而調查發現送花並非想像中受歡迎，甚至在最差情人節禮物排行榜中排第二位(14%)，比起收到一隻杯(10%)更差，只比起「什麼也沒有收到」為高，可謂聊勝於無。而調查中亦有單身人士，38%單身者表示會在情人節當日留在家中，只有13%人會選擇在當日找對象去約會，而2成單身者計劃獨自外出。