教局列公社科22個內地考察行程　最快4月起行　中五生優先

取代高中通識科成必修科的「公民與社會發展科」自前年9月推行，學生須在3年內最少去內地考察一次。隨着本月6日起本港恢復與內地全面通關，相關考察將會開展，教育局公布本學年考察的最新安排，列出22個考察行程，讓現屆中四和中五學生於本學年4月起至本學年完結前參與，而中五學生是優先參加。今學期亦作出一次性特別教師人手安排，在中五團中，容許在1：10師生比例上，額外增加1至2名全額資助的隨團教師名額。

教育局將於本月22日舉行簡介會，向學校講解公民科內地考察的最新安排、專題研習及學與教資源，並介紹專業顧問服務。而列出的22個行程，1天團有8個，2天團有6個，3天團則有8個，目的地為深圳、佛山、珠海及肇慶等地。當中12個行程早前已公布，今次新增的10個行程以創科為主，包括「深圳航天科技及藝術文化內地考察」、「珠海航空科技探索之旅」等。學生完成內地考察後需進行專題研習，以個人習作形式向學校交報告，研習不涉及公開評核，學校須制訂校本要求，自行評核學生在研習中的表現。

學校須安排同級學生參加同一日出發的同一行程，每所學校的師生參加比例為1：10，特殊學校則另作適切安排。局方本學年推出一次性的特別安排，容許學校在1：10師生參加比例之上，申請額外增加1至2名全額資助的隨團教師名額。師生可獲局方資助全額團費，費用包括參訪活動、膳食、住宿、交通，以及基本的團體綜合旅遊保險。