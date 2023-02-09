消防接攀山拯救事故5年升3.2倍　跨部門彌勒山演習

政府跨部門今早(9日)在大嶼山彌勒山舉行山火暨攀山拯救行動演習，模擬有一批行山人士遠足時遇到山火，沿行山徑逃離時跌傷及燒傷，消防處收到報告，派消防人員利用山草拍撲救，攀山拯救專隊及高空拯救專隊負責拯救被困傷者，同時無人機及搜索犬出動搜索失蹤人士。救護人員則負責分流及為傷者初步治理傷勢，傷重人士由政府飛行服務隊直升機。整個演習約兩小時。

消防處近年接獲的山火報告有所減少，由2018年的1,045宗大減3.8倍至2022年的653宗，原因除與天氣及地形有關，還涉及多項人為因素，包括有人遺留火種、遺未熄煙頭、在不適當地方燒烤、鄉民燒田草及沒有用鐵桶燒冥鏹。 過去5年的攀山拯救事故及傷亡人數則有上升趨勢，2018年接獲242宗相關事故，129人受傷，9人死亡；2022年則有1,014宗事故，589人受傷，20人死亡；相較下，3個數字分別上升3.2倍、3.7倍及1.2倍。

消防處海務及潛水指揮官霍兆邦表示，政府部門因應1996年八仙嶺山火慘劇，每年度都會進行相關演習，提升協調、指揮、通訊及支援能力。今次有8個部門及1個機構共300人參與，當中消防派出130人，包括攀山拯救專隊高空拯救專隊等。他指出，由於近年山嶺活動增加，自2016年成立攀山拯救專隊，在大型搜索事故為現場主管制訂策略及收集數據分析，專隊又會派搜索犬在崎嶇山嶺或密集叢林快速搜索。處方又應用新科技救援，包括定位系統、無人機，配合人工智能圖像分析系統及大數據分析，制訂搜索路線尋找行山失蹤者。消防處會繼續引進新工具及技術，以提升搜索效率。