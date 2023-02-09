涉超市偷竊案表證成立　男被告稱心掛幼女無留意付款情況

醫生夫婦涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1600港元食物，男方是骨科專科醫生，女方為醫院管理局女高層。2人否認1項盜竊罪於九龍城法院受審，早前並反對將他們招認的錄影會面影片等呈堂。裁判官今（9日）經考慮後，裁定相關招認屬自願，並接納為證供。案件隨後被裁定表面證供成立，男被告出庭自辯，稱當日「心掛掛」幼女情況，故於自助付款機掃描貨物時並不專心，亦沒留意其妻，以為妻子放入購物袋的貨物已全數付款，強調不會在如此多職員來往的情況下偷竊。

2名被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指，2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案貨品付款。

男被告供稱，因夫婦2人工作繁忙，通常由其外母協助處理超市購物事宜，而他們夫婦習慣會到有收銀員的櫃位付款。在案發前一天，他與正在杭州上課的幼女通電話，得知當地情況有變，擔心疫情或會升溫。夫婦倆在案發當天中午用膳時，又再就事件商量，並決定安排幼女提早回港，他之後便不斷用手機瀏覽機票、隔離事宜及當地疫情情況。夫婦2人及後到永旺百貨購物時，眼見多人排隊，遂往平時少用的自助付款機付款。由他掃描貨物，再由妻子把已掃描的貨物放回購物袋。他稱當時不時瀏覽手機，又掛心幼女回港事宜，「一路分心」，沒有留意妻子的動作及放了甚麼貨物在枱上，亦不知妻子把沒有付款的貨物放到購物袋。而他平時到超市、便利店等購物付款後，習慣不看價錢便離開，亦不會特別查看付款機屏幕等情況。

案件編號 : KCCC 1147/2022