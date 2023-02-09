泛民初選案續審　控方續指部分被告詆毀政府支持「光時」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，案件交高院審理。16人不認罪，今（9日）續移師至西九龍法院受審。控方繼續其開案陳詞，逐一指出各初選候選人的作為，當中包括多名時任立法會議員。其中控方指林卓廷曾多番宣揚「35+」理念，即使正式選舉因疫情押後，他仍繼續詆毀政府。梁國雄則揚言取得過半議席後，便能取得全面否決權，又指投票者不應怕《港區國安法》。對於初選被指違法，梁曾形容說法沒是有根據及有趣。

16名不認罪被告分別是楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來、陳志全、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。控方指，前《立場新聞》記者何桂藍認為議會是抗爭的陣地，她支持「攬炒」，又稱初選的目的是策略性配票，防止出現「鎅票」。鄒家成則有份草擬「墨落無悔」聲明，他曾說不會放棄時代革命，並宣揚香港民族主義。

另外，控方指時任民主黨副主席林卓廷將中共標籤為極權，他完全同意「光時」理念，並曾透過不同渠道宣揚「35+」概念，呼籲市民參加初選，謂「珍惜手上一票」。社民連副主席梁國雄支持初選，稱「抗爭路上未缺席過，無理由依家缺席」，表明會堅定抗爭，向暴政施壓，更坦言自己「年年都否決財政預算案」。時任人民力量主席陳志全稱，無論誰當選，都要同心協力抗爭，包括透過否決財政預算案，以迫使政府重啟政改並達致雙普選，揚言議會抗爭需要升級。控方呈上在被告筆記本作證明，上面寫有要有置諸死地而後生的決心等字眼。上述5人當中，只有梁國雄在初選中落敗。

案件編號：HCCC 69/2022