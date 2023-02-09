銀行學會外洩逾11萬人資料　私隱公署要求學會2個月內交報告

個人資料私隱專員公署今日(9日)公布，去年共接獲105宗資料外洩事故通報，當中41宗來自公營機構，64宗來自私營機構。就香港銀行學會外洩逾1.3萬名會員及約10萬名非會員的個人資料，署方表示，已完成事故調查，並發表報告。個人資料私隱專員鍾麗玲認為，學會對資料保安風險管理欠佳、資訊系統管理有欠妥善、未能適時啟用多重認證功能，署方已向學會送達執行通知，以防止有關情況再發生，又要求學會2個月內提交報告。公署又建議有關人士應妥善監督服務提供者、委任專責人員負責保障資料等措施。

另外，公署於去年收到3,848宗投訴個案，較2021年的3,354宗上升15%，主要是因應打擊「起底」新條文自2021年10月初生效後，相關投訴個案有所增加。私營機構被投訴對象則最多為「物業管理」，例如疫情下要處理外賣員的個人資料等。查詢方面，公署去年接獲14,929宗公眾查詢個案，按年減少15%，月均則處理逾1,200宗查詢個案。至於「個人資料防騙熱線」，截至去年12月底，公署共接收168個來電。

執法方面，由「起底」新條文實施後，至去年12月31日，該署共處理2,128宗個案，期間對114宗個案展開刑事調查，亦將32宗案件轉介予其他執法部門跟進。同時公署亦展開12次拘捕行動，包括2021年1宗及2022年11宗，有12人被捕。署方透露，被捕人士將事主「起底」的原因有一半為金錢糾紛；25%為工作糾紛；17%則是感情糾紛。多於9成的被捕人士以社交媒體及即時通訊軟件將事主「起底」，餘下的則為張貼單張。期間該署向26個平台發出1,500個停止披露通知，涉及17,703個「起底」訊息，遵從率達9成；鍾補充，其餘10%的不遵從單位，則會獲發警告信，並交由海外單位跟進。

對於因涉及私隱問題而引起滿城風雨的紀錄片《給十九歲的我》，鍾麗玲表示公署非常關注，尤期涉及未成年人的個人私隱，故已去信學校。至於該紀錄片有否違反個人資料相關條例，她指有待校方回覆，現階段不方便評論。她又認為，若紀錄片所使用資料的目的有變，需得到當事人明確和自願的同意。