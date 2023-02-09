毅行者闊別3年本月復辦　濕度高氣溫較低　大會提醒參加者留意

新冠疫情下多項大型活動都被迫暫停，其中闊別3年的樂施毅行者，得以在政府解除大部分防疫措施後復辦，活動將在本月24日至26日舉行，共有約400隊參加。樂施會指，以往比賽在11月舉行，今次復辦首次在2月，參加者要特別留天氣及自己身體情況。而政府亦會在比賽期間進行封路措施，以配合活動進行。

樂施會籌募經理黃玉閒指，毅行者比賽一般在11月舉行，而閣別3年後的這次復辦首次在2月舉行，提醒參加者要特別留意天氣，尤其2月份濕度高及氣溫較低，需注意自己的身體狀況。今次終點及部分檢查點有些少更改，參加者亦要留意。

本身為伊院急症室醫生的毅行者資深義工何曉輝就呼籲參加者，在比賽完結束後，切勿飲用含酒精飲品，否則身體在缺水的情況下，或會導致頭暈而跌倒。他指活動至今尚有兩星期，盼參加者在參賽前一晚不要通宵工作，要有充足休息，若發現裝備不足可先作補充，強調毅行者需要的是毅力多於體力，故在參賽期間隊友應互相鼓勵，以及觀察隊友狀況。

政府為了配合活動，在賽事期間會進行封路安排。其中，金山路將於本月24日下午1時，至25日晚上6時實施臨時封閉；大帽山道由荃錦公路至大帽山山頂路段，則於24日下午4時，至26日凌晨4時實施臨時封閉。