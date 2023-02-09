政Whats噏：馬逢國任最低工資委員會主席　 淡化勞資背景減衝突？

最低工資將於今年5月1日起上調至時薪40港元。

立法會早前討論職安健草案，但因相關草案所牽涉嘅罰款金額，勞工及商界背景議員爭議不斷。一方指罰款過高，中小企難以承受；亦有議員不滿委員會主席、有勞工背景嘅陸頌雄「閘停」發言，最後拉隊離場。唔知係咪為咗避免重蹈覆轍，聽日(10日)舉行嘅《2023年最低工資條例(修訂附表3)公告》及《2023年僱傭條例(修訂附表9)公告》小組委員會，即審議最低工資增至40港元，就由議員馬逢國擔任主席，藉此平衡雙方減低衝突。

本委員會共11名委員，包括有勞工背景嘅郭偉强、周小松、林振昇、梁子穎、黃國；而商界背景嘅就有李鎮強，其他委員仲包括江玉歡、郭玲麗、鄧飛、顏汶羽。名單睇落就勞工界議員佔多數，似乎比較佔優，而做主席能夠手握主導權，可以控制發言時間等。

不過黃國就表示，由馬逢國做主席屬議會默契，因為今次條例相對簡單，由立場無咁鮮明嘅馬逢國處理會更好，亦減少偏幫情況。不過，黃國亦都關注最低工資嘅制訂水平，指政府要定出一個標準同客觀嘅參考準則，唔好官字2個口，例如參考綜援水平同貧窮線等。

至於林振昇亦指應該搵過立場較中立嘅議員，相信可避免兩派議員喺委員會上嘅分歧，而馬逢國經驗都相對資深，相信可以勝任相關職位。

而過往商界同勞工背景嘅議員，一直喺多個議題上都針鋒相對，包括去年通過嘅強積金對沖，當時勞工界議員擔心條例「一拖再拖」，商界則擔心社會面臨經濟困局，取消強積金對沖會令企業百上加斤。

另外，去年4月嘅立法會大會視像會議，議員鄧家彪提出改革香港扶貧政策和策略議案，其中梁子穎提出，最低工資由2年一檢改為1年一檢等。但大部分商界背景議員都反對呢項修正案，只有林健鋒投贊成，而修正案喺分組投票下，得唔到過半數議員贊成而被否決。

去年7月，立法會審議完善法定最低工資制度議員議案，喺多名商界議員反對下，議案遭否決。議員張宇人仲話，最低工資喺很多國家只是政客為選票提出的政策，實際是糖衣陷阱。唔知今次委員會商界僅得李鎮強代表，可唔可以表述其論點呢？

政府早前表示，條例如獲立法會通過，經修訂嘅法定最低工資水平將於今年5月1日，即勞動節當日實施，是2019年5月以來再一次調升，升幅為6.7%；僱主豁免紀錄僱員工時嘅月薪水平亦由15,300港元增至16,300港元。