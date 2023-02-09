去年空氣質素屬十年來最佳　惟多項污染指數超世衞標準

本港空氣質素雖達10年以來最好，惟多項污染物濃度指標仍遠超世界衞生組織標準。環境保護署今日(9日)公布2022年空氣質素回顧，發現空氣質素整體改善趨勢明顯，大氣中的空氣污染物下降43至62%；路邊空氣污染物則下降47至64%。不過，一般監測站錄得的二氧化氮(NO2)等污染物濃度卻遠超世衞最終指標。環境保護署助理署長(空氣質素管理)蕭智慧指出，過去10年空氣質素逐步改善，2022年空氣質素更屬10年來最好，相信與去年新冠疫情令經濟活動減少有關。

一般監測站及路邊監測站錄得的二氧化氮(NO2)、可吸入懸浮粒子(PM10)及微細懸浮粒子(PM2.5)年均濃度，全部均有雙位數跌幅。而以路邊監測站的情況來看，高健康風險或以上的日數及時數分別減少了82%及84%；一段監測站的高健康風險或以上日數及時數亦分別減少了29%及42%。因應持續改善的空氣質素，本港去年的能見度亦大幅改善，低能見度時數由2004年的1,570小時減至去年401小時。

不過，本港一般監測站錄得的多項污染物濃度仍遠超世界衞生組織，其中包括NO2、PM10及PM2.5均超標，較世界衞生組織準分別超出21、8及9。而臭氧年均濃度亦有所上升，蕭智慧解釋指，市區及路邊臭氧水平因車輛排放減少而呈上升趨勢，區域內光化學煙霧的形成則是臭氧污染未能改善的主因，故政府需要與粵澳區域性合作，處理香港整體臭氧生成的問題。

對於整體空氣質素改善，蕭稱因應去年疫情令經濟活動減少，故的確會對空氣質素改善有幫助；而本港電動車增加亦是令空氣質素改善原因之一。而為達潔淨能源目標，環境保護署首席環境保護主任(空氣科學及評估模型)李以迪則指，煤氣發電將於2035年前關閉，政府將轉用天然氣及購買香港以外地區的能源；至於有環團質疑將軍澳第132區設立電力設施連接內地核電廠機組設施，李則強調仍是初步計劃，本港只是接收電力。